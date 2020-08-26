Шайхантахурский районный отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре выявил хищение в общественном фонде Узбекистана «Меҳр-шафкат ва саломатлик» («Милосердие и здоровье»), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Доследственная проверка выявила, что директор фонда Aсрол Мирзахмедов и другие лица, вступив в сговор, закупали лекарства и медицинские принадлежности по завышенной цене, что привело к хищению в размере 2,8 млрд сумов (272,8 тысяч долларов).

По данному факту в отношении Aсрола Мирзахмедова и других возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), ведется следствие.

Фонд «Милосердие и здоровье» был учрежден постановлением правительства от 28 ноября 1988 года, а затем перерегистрирован Министерством юстиции 21 ноября 2014 года.

Во время пандемии коронавируса в Узбекистане фонд получал благотворительные средства от меценатов, компаний и обычных граждан. Например, в апреле предприниматель Алишер Усманов внес 20 млн долларов в фонд «Милосердие и здоровье» для оснащения современным медоборудованием больницы на 10 тысяч коек в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Ранее Асрол Мирзаахмедов в интервью Kun.uz сообщал, что по состоянию на 10 апреля от различных организаций и физических лиц на счет фонда поступило свыше 57,6 млрд сумов.