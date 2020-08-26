Затянувшийся карантин заставил многих пересмотреть свои расходы, но это не повод отказываться от действительно важных покупок. Например, от приобретения нового смартфона: ведь в это непростое время так важно оставаться на связи с родными и близкими. А для кого-то он может стать единственным инструментом для онлайн-обучения. Особенно сейчас, когда гаджеты и многие другие товары можно быстро купить прямо из дома в рассрочку без урона для семейного бюджета.

Интернет-магазин crediton.uz создан, чтобы максимально упростить покупку электроники и бытовой техники в рассрочку. Сегодня crediton.uz предлагает смартфоны, домашнюю электронику, кухонную технику и многое другое для покупки на выгодных условиях в формате онлайн-рассрочки.





Причем рассрочка от crediton.uz — это не банковский кредит. Для ее оформления не нужно ходить в банк: покупка сразу оплачивается партнерами интернет-магазина, а весь процесс оформления занимает не более 30 минут.

Для покупки достаточно выбрать нужный товар на сайте, оформить заявку на рассрочку, прикрепив фото паспорта и пластиковую карту, и уже через несколько часов можно получить обновку из рук курьера.

Все проходит онлайн, без лишней беготни, нервотрепки и надоедливых звонков оператора. А дальше остается ежемесячно оплачивать покупку равными долями. Деньги будут автоматически сниматься с пластиковой карты раз в месяц.

5 преимуществ онлайн-рассрочки от crediton.uz

Рассрочка до 15 месяцев. Благодаря ключевому партнеру Alif Shop в crediton.uz можно купить товары в рассрочку на срок от 9 до 15 месяцев.

Например, можно купить новый телевизор Samsung с диагональю экрана 43 дюйма без предоплаты и смотреть его всей семьей, и при этом ежемесячно выплачивать по 445 тысяч сумов на протяжении 15 месяцев. Поэтому можно делать даже большие покупки и не бояться, что в семейном бюджете образуется дыра.





Большой выбор партнеров. Чтобы сделать покупку еще более удобной, crediton.uz также предлагает рассрочку от своих партнеров Zmarket и Unired. Кроме того, товары магазина доступны для покупки и в мобильном приложении Joyda.

Онлайн-оформление за 30 минут. На оформление заявки на сайте уходит не более 10 минут. Все документы прикрепляются онлайн без необходимости живого общения, а значит, назойливый оператор не будет звонить и задавать лишние вопросы. Рассмотрение заявки занимает 10−15 минут, после чего на телефон покупателя отправляется SMS с решением. Процент одобрения обычно составляет не менее 80%.

Минимум требуемых документов. Для оформления рассрочки достаточно фотографий паспорта, ИНН и пластиковой карты. Личные данные покупателей надежно защищены, поэтому их не украдут злоумышленники.

Только «белый» товар. Crediton.uz работает напрямую с официальными поставщиками товаров и техники в Узбекистане. Все товары на сайте являются сертифицированными и официально растаможены, поэтому на них распространяется гарантия производителя. Все мобильные телефоны уже зарегистрированы в базе UzIMEI.





Как купить новый смартфон в рассрочку без предоплаты

Например, рассмотрим процесс оформления смартфона Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB в рассрочку на 15 месяцев.

На странице описания смартфона нужно нажать кнопку «Оформить», выбрать партнера Alif Shop и срок 15 месяцев. Далее нужно указать реквизиты пластиковой карты, номер мобильного телефона, ИНН, прикрепить фото паспорта с пропиской и нажать кнопку «Оформить заказ». Указать на сайте код подтверждения, который придет в SMS-сообщении. В течение 30 минут дождаться SMS с результатами рассмотрения заявки на рассрочку. В случае положительного решения в течение суток курьер бесплатно привезет новый смартфон по Ташкенту и передаст прямо в руки.

Далее с пластиковой карты покупателя будут ежемесячно списывать 270 тысяч сумов на протяжении 15 месяцев.

Важно: оформить товары в рассрочку могут граждане Узбекистана в возрасте от 24 до 65 лет со стабильным заработком. Для оформления необходима прописка в Ташкенте, если ее нет, нужно прикрепить справку от столичного работодателя.

Crediton.uz постоянно работает над улучшением качества сервиса и работы сайта в целом. Компания уже внедряет в работу машинное обучение для идентификации паспортных данных с фотографии, что позволит сократить время заполнения заявки до 3−5 минут.

А через несколько недель сайт обретет новый дизайн. Опираясь на аналитику, разработчики полностью переработали интерфейс сайта, благодаря чему он станет еще быстрее и удобнее.

Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 78−113−04−08

Сайт: crediton.uz

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