В CIS International School дети получают образование мирового уровня, аккредитованное подразделением Кембриджского университета Сambridge Assessment International Education (CAIE). Учебное заведение выдает два диплома о среднем образовании: международный стандарт Cambridge IGCSE и A level, а также государственный аттестат Республики Узбекистан.

Преимущества CIS International School:

полный цикл обучения от 2 до 18 лет в международной англоязычной среде;

сбалансированные и современные подходы к образованию, включая программу ценностно-ориентированного развития личности Values Based Education;

дополнительные курсы испанского языка;

четырехразовое питание в школе и пятиразовое в детском саду от шеф-повара;

передовая научно-исследовательская лаборатория для естественных наук от немецкой компании Hohenloher & WALDNER;

комплексный подход в развитии детей через кружки и секции на базе школы;

регулярные внеклассные и выездные мероприятия;

сопровождение поступления в зарубежные и отечественные вузы.





Занятия в школе проводятся высококвалифицированными педагогами из Великобритании и других англоязычных стран. Каждому ученику выдаются персональные устройства Apple iPad/MacBook.

В августе ташкентский кампус CIS получил аккредитацию от Cambridge Assessment International Education.

Сambridge Assessment International Education (CAIE) — это крупный оператор международных программ начального и среднего образования и провайдеров квалификационных экзаменов по всему миру. Школы в более чем 160 странах мира реализуют Кембриджские программы.

Большинство университетов мира, включая вузы группы «Рассел» в Великобритании и Лиги плюща в США, рассматривают квалификации CAIE (Cambridge IGCSE и A Level) как основное доказательство компетенции абитуриентов.





CAIE предоставляет комплексный подход в организации учебного процесса, учитывая ведущие мировые практики и современные вызовы в образовании.

Кембриджское образование готовит студентов к жизни, помогая им развивать осознанное любопытство и непреходящую страсть к учебе. Студенты Кембриджской программы развивают ключевые навыки, необходимые в школе, университете и на работе.





CIS Tashkent предлагает выгодные условия для родителей поступающих детей:

персональная скидка на первый год обучения в школе и детском саду;

вступительный взнос для детей от двух до четырех лет — 0 сумов;

вступительный взнос для детей, переходящих из прочих международных школ — 0 сумов;

персональная скидка 5% от годовой стоимости обучения на второго ребенка.

Поступая в CIS International School, ученики становятся истинными гражданами мира, получая передовое Кембриджское образование, которое признается ведущими университетами более 140 стран мира.





Получить подробную информацию и записаться на индивидуальный тур по кампусу можно по телефону: (+998) 71−209−66−69.

E-mail: tashkent@cisedu.com

Сайт: cisedu.com

Instagram: @ciseducationalgroup

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