В двух районах Ташкента назначены новые начальники управлений координации деятельности органов внутренних дел, сообщила пресс-служба ГУВД.

Подполковник Эльёр Урдушевич Эргашев назначен главой УКД ОВД Бектемирского района. До назначения он работал на должности первого заместителя начальника Управления уголовного розыска УВД Сырдарьинской области.





Полковник Абдувосит Абдулхаевич Абдуразаков стал начальником УКД ОВД Сергелийского района. Ранее он работал оперативным уполномоченным по особо важным делам Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел.

Напомним, после объезда президентом Бектемирского района в прошлую пятницу освободились должности всех четырех руководителей секторов — хокима, прокурора, начальника УКД ОВД и главы налоговой инспекции. Вчера хокимом Бектемирского района Ташкента был утвержден Жахонгир Иброхимов.