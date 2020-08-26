Центральный банк Узбекистана зарегистрировал акционерное общество Anor Bank в Ташкенте и выдал ему лицензию на право осуществления банковской деятельности, сообщила пресс-служба регулятора 26 августа.

Предварительное разрешение на создание Anor Bank было выдано ЦБ в начале марта. Известно, что банк будет цифровым, его учредители пока неизвестны.

Напомним, указом президента Шавката Мирзиёева №5296 от 9 января 2018 года Центральному банку поручалось пересмотреть нормативно-правовые акты для устранения препятствий и создания условий для оказания современных банковских услуг, включая организацию деятельности «цифровых» банков.