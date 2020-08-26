Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса превысило 40 тысяч и составило 40054, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Прирост за среду составил 390 случаев (днем ранее — 316).

В течение дня сообщено о смерти 6 пациентов с коронавирусом: 4 — в Ташкенте и 2 — в Самаркандской области. Общее число умерших, по статистике Минздрава, составило 293.

Число вылечившихся увеличилось на 579 и достигло 36562, что составляет 91%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 3199 человек, состояние 294 из них тяжелое, 139 — крайне тяжелое.