25 августа в Узбекистане было зарегистрировано 316 случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 8 июля. Общее число случаев достигло 39664, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение дня сообщено о смерти в Ташкенте 7 пациентов, у которых был COVID-19. Общее число умерших, по статистике Минздрава, достигло 287.

Число вылечившихся в стационарных условиях выросло на 432 и достигло 35983, или 90%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 3394 человек, состояние 294 из них тяжелое, 110 — крайне тяжелое.

Сколько человек лечится в домашних условиях, не уточняется.

Источник: Минздрав.