На должность хокима Яшнабадского района Ташкента утвержден Бахтиёр Тугамбаевич Рахманкулов, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Бахтиёр Рахманкулов родился в 1976 году в Ташкентской области. В 1997 году окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище по специальности тактические автомобильные войска и в 2008 году — Академию гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций России по специальности оперативно-тактическое управление командования штаба гражданской обороны.

С 2001 по 2018 годы работал на различных должностях в системе МЧС, в том числе замначальника отдела по чрезвычайным ситуациям Чирчика (2001−2003), начальником штаба Республиканского многопрофильного центра быстрого реагирования МЧС (2003−2004), командиром этого центра (2004−2006), замначальника Управления аварийно-спасательных сил МЧС (2008−2009), начальником УЧС Ташкента (2009−2015 и 2018), начальником отдела ЧС Ангрена (2016−2017), начальником Центра управления в кризисных ситуациях МЧС (2017−2018). В 2018 году также возглавлял Управление по эксплуатации и содержанию каналов хокимията Ташкента.

До назначения с 2018 года работал в должности заместителя хокима Ташкента — начальника Главного управления жилищно-коммунального обслуживания.

В понедельник «Газета.uz» сообщала об освобождении от должности предыдущего хокима Яшнабадского района Ходжиакбара Тиллашайхова.

В этот же день новым хокимом Сергелийского района был утвержден Элбек Шукуров, а хокимом Бектемирского района — Жахонгир Иброхимов.