Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, голосование съезда проходило в прямом эфире, сообщает РИА Новости.
Действующий глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов. Эта процедура, тем не менее, является формальностью, поскольку ранее Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл все республиканские праймериз, отмечает РИА Новости.
На пост вице-президента по-прежнему будет претендовать Майк Пенс, решение принято единогласно.
Выборы президента пройдут в США 3 ноября. Основным соперником Дональда Трампа будет демократ Джо Байден.
Денис Плужников
Я за Трампа! Он на стороне Светлых сил!