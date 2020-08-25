Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, голосование съезда проходило в прямом эфире, сообщает РИА Новости.

Действующий глава государства набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов. Эта процедура, тем не менее, является формальностью, поскольку ранее Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл все республиканские праймериз, отмечает РИА Новости.

На пост вице-президента по-прежнему будет претендовать Майк Пенс, решение принято единогласно.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября. Основным соперником Дональда Трампа будет демократ Джо Байден.