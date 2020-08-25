Группа из семи специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) прибыла в Узбекистан для помощи в борьбе с распространением COVID-19, сообщило УзА.

В состав группы вошли эпидемиологи, вирусологи и инфекционисты, которые будут работать в Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия и его структурных подразделениях до 5 сентября.

Помимо Ташкента сотрудники Роспотребнадзора посетят Ташкентскую, Самаркандскую и Джизакскую области. Они проведут онлайн-консультации, а также проработают возможность внедрения успешных практик России в борьбе с COVID-19 в Узбекистане.

Ранее Россия также направила в Узбекистан 40 медицинских специалистов, среди них — врачи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты, кардиологи и эндокринологи. В течение месяца они будут работать в клиниках Ташкента и шести регионов Узбекистана.