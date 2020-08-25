Хокимом Сергелийского района Ташкента назначен Элбек Хабибуллаевич Шукуров, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

На этом посту он сменил Бахтиёра Шамуратова, который покинул должность главы районной администрации в начале августа.

Элбек Шукуров родился в 1988 году в Ташкенте. В 2009 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет. В 2018—2020 годах был заместителем хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе.

До нынешнего назначения с февраля 2020 года работал заместителем министра физической культуры и спорта.