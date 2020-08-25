Начать новый учебный год в школах предлагается с 14 сентября, сообщил министр народного образования Шерзод Шерматов в своем Telegram-канале.
По словам главы МНО, эксперты сферы подали такое предложение с учетом того, что ослабление карантинных мер может привести к увеличению числа заболевших, а для их лечения и сокращения уровня заболеваемости требуется дополнительное время.
Министр также сообщил, что также в качестве эксперимента неделей раньше (7 сентября) планируется открыть несколько маленьких школ в безопасных районах, где не распространился коронавирус, чтобы изучить полное и правильное выполнения мер безопасности в учебном процессе.
Шерзод Шерматов напомнил о трех сценариях начала учебного года в зависимости от эпидемиологической ситуации: возобновление учебы в традиционном формате, обучение онлайн и гибридный формат (как традиционный, так и онлайн).
По его словам, почти 1 миллион человек приняли участие в опросе МНО в Telegram, посвященном тому, готовы ли родители отправлять детей в школы в условиях пандемии. 70% родителей заявили, что они обеспокоены здоровьем своего ребенка и согласны на обучение дома онлайн, 30% заявили, что готовы отправить ребенка в школу.
По этой причине Шерзод Шерматов считает, что наиболее оптимальным вариантом остается только третий, гибридный сценарий, то есть предоставление родителям права выбора.
«С одной стороны, в интернете есть сообщения о том, что в некоторых странах школы открываются и снова закрываются в результате роста заболеваемости и что дети могут быть носителями вируса, чем взрослые, даже если сами они не серьезно больны. С другой стороны, ясно также, что мы не избавимся от этого вируса в ближайшем будущем, и даже если вакцина будет разработана, потребуется много времени, чтобы она прошла все тесты на безопасность, была произведена и доставлена нам. Поэтому в это время наши дети не должны отставать в образовании», — заявил глава МНО.
Шерзод Шерматов перечислил, какие требования будут установлены в школах: учащиеся не будут приходить в школу в одно время, у них будут измерять температуру, все занятия будут проводиться в одном классе («кабинетный режим обучения» — учащиеся не будут переходить из одного кабинета в другой, учителя придут к ним сами), во время перерывов комнаты будут проветриваться, а учащимся разъяснят правила социальной дистанции.
В обращении Министерства народного образования к родителям говорится: «Любой пробел, который может возникнуть в образовании наших детей в сегодняшних условиях, может обойтись для нас дорого завтра. По данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация с коронавирусом, вероятно, продлится до двух лет, поэтому решение о возобновлении школьной деятельности следует принимать с учетом здоровья учащихся, педагогов и родителей».
Каждый родитель должен принять независимое решение, исходя из своих условий, отдавать ли своего ребенка в школу для традиционной формы обучения или оставить его дома и продолжить обучение онлайн, призвало МНО.
Министерство народного образования подготовило опросник для родителей касательно начала учебного года в школах. Вопросы приводятся для ознакомления, опрос в каждой школе будет проводиться отдельно.
- В каком классе учится ваш ребенок?
- Хотите ли вы, чтобы школы возобновили свою деятельность традиционным способом с сентября месяца?
- С какого числа вы бы хотели, чтобы школы возобновили свою деятельность (7 сентября, 14 сентября, 2 октября или после окончания пандемии?
- Если школы начнут свою деятельность во время пандемии, отправите ли вы своего ребенка в школу?
- Согласитесь ли вы на ношение медицинской маски вашим ребёнком, если это будет обязательным условием?
- Согласитесь ли вы на использование антисептических средств вашим ребёнком, если это будет обязательным условием?
Министерство народного образования призвало родителей активно участвовать в опросах, проводимых в школах перед началом учебного года, выражать мнение и оказывать содействие в принятии решений.
Madina Shomansurova
Я бы хотела чтобы учеба была традиционно. Я сама ученица 7 класса. Было очень трудно с учебой во время строгого карантина, я не понимала не одну тему! Пожалуйста давайте традиционно . Буду соблюдать все меры осторожности носить маску, антисептик,дистанцию 2 метра
Нелля
О какой соц дистанции в школе идёт речь, если в классе около 40 человек?! А как детям сидеть в масках по 4-5 часов?