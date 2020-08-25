Начать новый учебный год в школах предлагается с 14 сентября, сообщил министр народного образования Шерзод Шерматов в своем Telegram-канале.

По словам главы МНО, эксперты сферы подали такое предложение с учетом того, что ослабление карантинных мер может привести к увеличению числа заболевших, а для их лечения и сокращения уровня заболеваемости требуется дополнительное время.

Министр также сообщил, что также в качестве эксперимента неделей раньше (7 сентября) планируется открыть несколько маленьких школ в безопасных районах, где не распространился коронавирус, чтобы изучить полное и правильное выполнения мер безопасности в учебном процессе.

Шерзод Шерматов напомнил о трех сценариях начала учебного года в зависимости от эпидемиологической ситуации: возобновление учебы в традиционном формате, обучение онлайн и гибридный формат (как традиционный, так и онлайн).

По его словам, почти 1 миллион человек приняли участие в опросе МНО в Telegram, посвященном тому, готовы ли родители отправлять детей в школы в условиях пандемии. 70% родителей заявили, что они обеспокоены здоровьем своего ребенка и согласны на обучение дома онлайн, 30% заявили, что готовы отправить ребенка в школу.

По этой причине Шерзод Шерматов считает, что наиболее оптимальным вариантом остается только третий, гибридный сценарий, то есть предоставление родителям права выбора.

«С одной стороны, в интернете есть сообщения о том, что в некоторых странах школы открываются и снова закрываются в результате роста заболеваемости и что дети могут быть носителями вируса, чем взрослые, даже если сами они не серьезно больны. С другой стороны, ясно также, что мы не избавимся от этого вируса в ближайшем будущем, и даже если вакцина будет разработана, потребуется много времени, чтобы она прошла все тесты на безопасность, была произведена и доставлена нам. Поэтому в это время наши дети не должны отставать в образовании», — заявил глава МНО.

Шерзод Шерматов перечислил, какие требования будут установлены в школах: учащиеся не будут приходить в школу в одно время, у них будут измерять температуру, все занятия будут проводиться в одном классе («кабинетный режим обучения» — учащиеся не будут переходить из одного кабинета в другой, учителя придут к ним сами), во время перерывов комнаты будут проветриваться, а учащимся разъяснят правила социальной дистанции.

В обращении Министерства народного образования к родителям говорится: «Любой пробел, который может возникнуть в образовании наших детей в сегодняшних условиях, может обойтись для нас дорого завтра. По данным Всемирной организации здравоохранения, ситуация с коронавирусом, вероятно, продлится до двух лет, поэтому решение о возобновлении школьной деятельности следует принимать с учетом здоровья учащихся, педагогов и родителей».

Каждый родитель должен принять независимое решение, исходя из своих условий, отдавать ли своего ребенка в школу для традиционной формы обучения или оставить его дома и продолжить обучение онлайн, призвало МНО.

Министерство народного образования подготовило опросник для родителей касательно начала учебного года в школах. Вопросы приводятся для ознакомления, опрос в каждой школе будет проводиться отдельно.

В каком классе учится ваш ребенок? Хотите ли вы, чтобы школы возобновили свою деятельность традиционным способом с сентября месяца? С какого числа вы бы хотели, чтобы школы возобновили свою деятельность (7 сентября, 14 сентября, 2 октября или после окончания пандемии? Если школы начнут свою деятельность во время пандемии, отправите ли вы своего ребенка в школу? Согласитесь ли вы на ношение медицинской маски вашим ребёнком, если это будет обязательным условием? Согласитесь ли вы на использование антисептических средств вашим ребёнком, если это будет обязательным условием?

Министерство народного образования призвало родителей активно участвовать в опросах, проводимых в школах перед началом учебного года, выражать мнение и оказывать содействие в принятии решений.