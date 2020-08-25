Заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Бахром Алматов на брифинге во вторник рассказал, какие санитарные требования и правила рекомендуется внедрить в школах перед началом обучения в традиционном формате.

В кабинетах, отметил он, необходимо создать условия для мытья рук и проветривания помещений, установить дозаторы для антисептических средств и создать их резерв. Кроме того, школам нужно будет подписать годовой контракт с дезинфекционными станциями о проведении обработки помещений.

Бахром Алматов также подчеркнул, что нужно провести подготовительную работу с учителями и разъяснить им пути распространения коронавируса и меры его предотвращения.

Кроме того, в рамках санитарных требований учащиеся должны носить маску не более трех часов, регулярно их менять. Агентство санэпидблагополучия рекомендует организовать обучение в 2−3 смены, проводить дезинфекцию помещений и коридоров перед началом занятий.

«Мы рекомендуем максимально сократить продолжительность занятия — [с 45] до 30 минут. А также предлагаем определить время занятий с 8:00 до 15:30, разработать [соответствующее] расписание уроков», — сказал Бахром Алматов.

Кроме того, рекомендуется внедрить кабинетный режим обучения, чтобы учащиеся не во время перерыва не переходили из одного кабинета в другой.

«Конечно же, это дети. Их много. Кроме того, после долгого карантина и летних каникул дети могли заскучать, возможны проблемы с контролем этого процесса, но мы должны с ними работать, доносить им информацию, правильно воспитать. В этом процессе мы призываем родителей оказать помощь», — указал замдиректора агентства.

Бахром Алматов также рассказал, какие запреты могут ввести в школах во время пандемии коронавируса.

«Запрещается проводить собрания, концерты, соревнования и общественные мероприятия. Во время пандемии столовые и буфеты работать не будут. Кроме того, мы должны предотвратить, особенно в сельской местности, случаи продажи пищевых продуктов, приготовленные населением или предпринимателями», — сказал он.

Заместитель директора Агентства санэпидблагополучия сообщил, что согласно требованиям, если в одном классе коронавирус одновременно выявят более чем у трех учеников, он будет закрыт на карантин и переведен с традиционной формы обучения в онлайн.





Министр народного образования Шерзод Шерматов заявил, что «установки» по выбору одного сценария обучения в школах нет.

«В течение двух дней мы хотим узнать объективное мнение родителей. У нас нет установки, чтобы обучение было либо в традиционном формате или онлайн, либо в гибридной форме. Каждый родитель сам принимает решение, исходя из своих условий. Тогда у нас будет объективная картина в конкретной школе, районе или области», — заявил глава МНО.

По его словам, родители, выбравшие определенную форму обучения, в дальнейшем могут изменить свой выбор.

«То, что родитель заполняет опросник и пишет, что завтра отправит ребенка в школу или выбирает онлайн-обучение, не означает, что завтра у них не будет возможности выбрать другой вариант. Это делается только для того, чтобы узнать мнение», — указал министр.

Глава МНО также заявил, что некоторые хокимияты установили дезинфекционные тоннели рядом со школами, однако затем они были убраны.

«Рядом со школами не должно быть никаких COVID-тоннелей. Прошу у хокимиятов и директоров школ не тратиться на это, поскольку опрыскивание антисептическим или хлорсодержащим средством может быть вредным для ребенка», — указал он.

Шерзод Шерматов выступил против сокращения длительности занятий до 30 минут.

«Мы привыкли к 45 минутам занятий, нужно сохранить 45 минут. Возможно, какие-то предметы сократим вначале, но длительность занятий в 45 минут сохраним. Режим „Один ученик — один кабинет“ мы проведем от начала до конца. Что касается алгоритма закрытия на карантин, ранее если где-то выявляли коронавирус, то на 14 дней закрывали всех. Сейчас есть опыт, теперь при выявлении коронавируса в одном классе будет закрывать этот класс и переводиться на онлайн-обучение», — заявил министр.

По его словам, пирометры и дозаторы для антисептиков будут предоставляться школам в централизованном порядке, но маски должны приносить сами учащиеся.

Ранее стало известно, что учеба в школах Узбекистана в экспериментальном режиме может начаться с 7 сентября в маленьких школах в безопасных районах, а с 14 сентября — во всех регионах. Однако решение будет приниматься с учетом результатов опроса для родителей, который проведут в школах, сообщил Шерзод Шерматов.