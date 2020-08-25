Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и грузовика в Джизакской области 25 августа, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Инцидент произошел в 14:32 на 965-м километре автодороги М-39 по направлению «Термез — Ташкент». Водитель автобуса марки Zhongtong Bus М. Р. (1983 г. р.) ударил левую сторону грузового Isuzu, за рулем которого находился Х. А. (1979 г. р.).

Фото: ГУБДД.

В результате Isuzu въехал в бетонное ограждение по правую сторону дороги и перевернулся. Водитель грузовика Х. А. и его пассажир А. Н. (17 лет) скончались на месте от тяжелых травм.

Следственное отделение при ОВД Пахтакорского района проводит доследственную проверку по факту инцидента.