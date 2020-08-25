Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева 22 августа провела онлайн-диалог с министром финансов Тимуром Ишметовым, в ходе которого обсудила работу по международным рейтингам и индексам Узбекистана, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Фото: Сенат.

Глава Минфина, обсуждая позицию страны по индикатору «государственные расходы» Индекса экономической свободы (114-е место из 186 в 2020 году — ред.), отметил, что необходимо установить единую норму привлечения внешнего долга и разработать законопроект, который регулирует эту сферу.

Танзила Нарбаева подвергла критике предоставление некоторым предприятиям или крупным предпринимателям множества льгот, дополнительных правил и преференций при уплате налогов. Она отметила, что необходимо усилить механизм проведения экспертизы проекта нормативного-правового акта, который предусматривает эти льготы.

«Интересы узкого круга лиц не должны преобладать над интересами народа», — подчеркнула глава Сената в этом контексте.

Напомним, указом президента от 2 июня был создан Республиканский совет по работе с международными рейтингами и индексами. Его возглавила председатель Сената Танзила Нарбаева. Рабочими органами совета стали министерства финансов и юстиции.