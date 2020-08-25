Многие хотели бы иметь свой уютный уголок с прекрасным видом на город. Компания FDG делает это реальным и представляет однокомнатную квартиру со специальной планировкой.
Несмотря на скромное звание «однокомнатная», она обладает множеством плюсов:
- достаточно просторная, поэтому у жильцов будет и большая спальня, а также место для отдыха и встреч с друзьями;
- интересная планировка: в широком коридоре легко помещается большой шкаф для вещей, а спальня полностью изолирована;
- из спальни есть выход на балкон: можно дышать свежим воздухом и наслаждаться чарующим видом на ташкентские горы.
Для кого подойдет однокомнатная квартира
Эта квартира создана для тех, кто предпочитает комфорт и минимализм. Например, она отлично подходит молодым семьям, которые еще не обзавелись детьми и хотят пожить какое-то время для себя. Также здесь будет удобно студентам, которые хотят жить отдельно от родителей.
А еще эта уютная квартира отлично подойдет для пожилых людей, которые хотят проводить дни в тишине и спокойствии.
Варианты оформления
Компания FDG подобрала три наиболее стильных варианта оформления для однокомнатной квартиры.
Современная классика — спокойная цветовая гамма отлично сочетается с цветочными мотивами. Можно установить в квартире мебель бежевых или голубых оттенков.
Скандинавский стиль — довольно популярное решение на сегодняшний день. Светлая мебель с яркими сочными элементами прекрасно смотрится на фоне темно-синих или серых стен. В качестве декора можно использовать легкие этажерки, рамки фото и стеллажи из светлого дерева.
Японский стиль — каллиграфия и японские гравюры на стенах, изящные вазы, бонсай и модульный шкаф с японской бумагой «васи». Это отличное решение для небольшой квартиры.
Апартаменты в жилом комплексе Parkent Plaza (третья фаза) сдаются с базовым ремонтом. Его можно легко адаптировать под любой стиль, лишь покрасив стены и поставив мебель.
Стоимость квартир
Компания FDG предлагает гибкие условия для покупки:
при первоначальном взносе 30%:
- стоимость квартиры — 299 млн сумов;
- размер первоначального взноса — 89,7 млн сумов;
- ежемесячные выплаты — 17,5 млн сумов;
- рассрочка — на 12 месяцев.
- при первоначальном взносе 50%:
- стоимость квартиры — 292 млн сумов;
- размер первоначального взноса — 146,3 млн сумов;
- ежемесячные выплаты — 12,2 млн сумов;
- рассрочка — на 12 месяцев.
- при первоначальном взносе 70%:
- стоимость квартиры — 286 млн сумов;
- размер первоначального взноса — 200 млн сумов;
- ежемесячные выплаты — 7,15 млн сумов;
- рассрочка — на 12 месяцев.
- при 100% оплате:
- стоимость квартиры — 276 млн сумов.
- стоимость квартиры — 276 млн сумов.
Приобретая квартиру со 100%-ной оплатой, покупатель может сэкономить до 23 млн сумов.
Цены актуальны до 1 сентября.
Приобрести квартиру с площадью 38,88 кв. м в жилом комплексе Parkent Plaza можно по телефону: (+998) 78−150−55−11.
Сайт: parkent-plaza.uz
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Instagram: @fdg_uz
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