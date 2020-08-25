В резиденции премиум-класса Mirabad Avenue в продажу запустились девять апартаментов с площадью 52,6 кв. м.
Компактные апартаменты расположены на первой линии в блоке B с третьего по восьмой этажи, на которые к концу 2020 года планируется оформить кадастр.
До 31 августа для покупателей предоставляется скидка 16% при условии полной оплаты.
Что получает резидент, приобретая апартаменты в Mirabad Avenue:
- апартаменты с предчистовой отделкой, включающей в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- потолки из гипсокартона;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту, который можно получить в подарок.
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы Kampmann (Германия);
- систему умного дома от Siemens;
- круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;
- комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
- два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
- закрытый двор-парк площадью от 45 соток, в котором будут:
- двухуровневая лаунж-зона;
- интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
- большие прогулочные зоны;
- воркаут-зона.
Вдобавок к основным зонам будут оборудованы пространство под беседки, места для игры в шахматы и даже пинг-понг площадка.
Сегодня Mirabad Avenue — успешный проект на рынке недвижимости Ташкента в сегменте премиум-класса.
Подробную информацию можно получить по телефону:(+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Telegram-чатбот: t.me/mirabad_avenue_bot
Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue
Instagram: @mirabad_avenue
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Сайт: mirabad.uz
На правах рекламы.