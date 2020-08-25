В резиденции премиум-класса Mirabad Avenue в продажу запустились девять апартаментов с площадью 52,6 кв. м.





Компактные апартаменты расположены на первой линии в блоке B с третьего по восьмой этажи, на которые к концу 2020 года планируется оформить кадастр.

До 31 августа для покупателей предоставляется скидка 16% при условии полной оплаты.





Что получает резидент, приобретая апартаменты в Mirabad Avenue:

апартаменты с предчистовой отделкой, включающей в себя: стяжку; шпатлевку; потолки из гипсокартона; возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту, который можно получить в подарок. центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония); панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия); напольные конвекторы Kampmann (Германия); систему умного дома от Siemens;

круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;

комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;

два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;

закрытый двор-парк площадью от 45 соток, в котором будут: двухуровневая лаунж-зона; интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»; большие прогулочные зоны; воркаут-зона.



Вдобавок к основным зонам будут оборудованы пространство под беседки, места для игры в шахматы и даже пинг-понг площадка.

Сегодня Mirabad Avenue — успешный проект на рынке недвижимости Ташкента в сегменте премиум-класса.





Подробную информацию можно получить по телефону:(+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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