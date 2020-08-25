В резиденции премиум-класса Mirabad Avenue в продажу запустились девять апартаментов с площадью 52,6 кв. м.


Компактные апартаменты расположены на первой линии в блоке B с третьего по восьмой этажи, на которые к концу 2020 года планируется оформить кадастр.

До 31 августа для покупателей предоставляется скидка 16% при условии полной оплаты.


Что получает резидент, приобретая апартаменты в Mirabad Avenue:

  • апартаменты с предчистовой отделкой, включающей в себя:
    • стяжку;
    • шпатлевку;
    • потолки из гипсокартона;
    • возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту, который можно получить в подарок.
    • центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
    • панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
    • напольные конвекторы Kampmann (Германия);
    • систему умного дома от Siemens;
  • круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;
  • комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
  • два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
  • закрытый двор-парк площадью от 45 соток, в котором будут:
    • двухуровневая лаунж-зона;
    • интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
    • большие прогулочные зоны;
    • воркаут-зона.

Вдобавок к основным зонам будут оборудованы пространство под беседки, места для игры в шахматы и даже пинг-понг площадка.

Сегодня Mirabad Avenue — успешный проект на рынке недвижимости Ташкента в сегменте премиум-класса.


Подробную информацию можно получить по телефону:(+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Telegram-чатбот: t.me/mirabad_avenue_bot
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Instagram: @mirabad_avenue
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Сайт: mirabad.uz

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