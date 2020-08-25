Актриса Узбекского национального академического драматического театра, народная артистка Узбекистана Дильбар Икрамова скончалась 25 августа в возрасте 73 лет, сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Дильбар Икрамова родилась 17 июля 1947 года в Бекабаде Ташкентской области. В 1970 году окончила Ташкентский государственный театрально-художественный институт имени А. Н. Островского (сейчас — Государственный институт искусств и культуры Узбекистана имени М. Уйгура).

Играла в таких постановках, как «В ночь лунного затмения», «Женитьба», «Золотая стена», «Горизонт» и другие. С 1980-х также активно снималась в кино и известна своими ролями в фильмах «Бунт невесток», «Шариф и Мариф», «Единственная память», «Влюбленный», «Измена» и другие.