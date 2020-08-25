Министерство финансов Узбекистана и Французское агентство развития (ФАР) подписали заёмное соглашение о финансировании проектов по строительству малых гидроэлектростанций в Андижанской области и модернизации Чарвакской ГЭС в Ташкентской области. Кредит на сумму 55,8 млн евро будет выделен сроком на 20 лет, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Ожидается, что часть кредита в размере 46,5 млн евро будет направлена на строительство в Андижанской области Пайтакской малой ГЭС, а также малых ГЭС 1А и 2А Южно-Ферганского канала, общая стоимость которых составляет 52,5 млн евро. Новые гидроэлектростанции планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Технико-экономические обоснования данных проектов разработаны по заказу ФАР консорциумом консультантов ISL, IED и R-plus. В рамках инвестиционных проектов планируется проведение строительно-монтажных работ на 11,1 млн евро, а на 26,9 млн евро будет закуплено технологическое оборудование.

Реализация проектов позволит вырабатывать 51,2 млн кВт·ч дешевой и экологически чистой электроэнергии, создать 15 дополнительных рабочих мест, увеличить долю гидроэнергетики в энергетическом балансе страны и сэкономить топливные ресурсы, удовлетворить растущую потребность в электроэнергии, говорится в сообщении министерства.

Остальная часть кредитных средств в размере 9,3 млн евро будет направлена на реализацию проекта по повышению безопасности работы Чарвакской ГЭС стоимостью 33,95 млн евро.

В Минэнерго подчеркнули, что гидроэнергетика развивается на основе программы, утвержденной указом президента в мае 2017 года. В соответствии с этой программой компания «Узбекгидроэнерго» внедрило механизм «фабрика проектов» для непрерывного запуска новых проектов и их включения в инвестиционные проекты.

В частности, в этом году «фабрика проектов» готовит 23 инвестпроекта мощностью 907,5 МВт и общей стоимостью 1,57 млрд долларов. Здесь за счет 14 проектов стоимостью 1,37 млрд долларов будут созданы новые мощности в 637,2 МВт, а в рамках остальных девяти проектов стоимостью 190 млн долларов будут модернизированы имеющиеся мощности в 270,3 МВт.

Ожидается, что помимо средств ФАР, на реализацию данных проектов привлекут средства Азиатского банка развития в размере 60 млн долларов и 80 млн евро Европейского банка реконструкции и развития, а также прямые инвестиции в рамках государственно-частного партнерства. В свою очередь, это позволит диверсифицировать источники средств и технологий, привлекаемых в инвестпроекты, заявили в Минэнерго.

Сообщается, что в этом году в рамках инвестиционной программы уже реализуются 19 проектов общей стоимостью 1,5 млрд долларов, 500 млн долларов из этой суммы — средства финансовых институтов Китая и России.