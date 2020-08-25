С 1 сентября в Узбекистане вступают в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая повышение пенсий и пособий, упрощение ввоза и вывоза валюты, новый порядок постоянной и временной регистрации и другие. Обзор подготовило Министерство юстиции.

Повышение пенсий и пособий

Размеры пенсий, а также пособий, выдаваемых инвалидам с детства, престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, повышаются на 10% и устанавливаются в следующих размерах:

базовая величина исчисления пенсии — 262470 сумов в месяц (сейчас — 238610 сумов);

минимальная пенсия по возрасту — 513350 сумов в месяц (466680 сумов);

пособие инвалидам с детства — 513350 в месяц (466680 сумов);

минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 315030 сумов в месяц (286390 сумов);

Новый порядок постоянной и временной регистрации

По регистрации граждан Узбекистана по месту постоянного проживания и месту временного пребывания в городе Ташкенте и Ташкентской области вступают в силу следующие правила:

срок пребывания без регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания для граждан Узбекистана составляет 15 дней (сейчас — 10 дней);

оформление регистрации по месту постоянного проживания и месту временного пребывания производится в течение одного дня (3 дня);

отменяется порядок выписки с прежнего места постоянного проживания при регистрации граждан Узбекистана по другому месту постоянного проживания;

отменяется практика проставления штампа в паспорт, домовую книгу либо поквартирную карточку при оформлении регистрации граждан Узбекистан по месту постоянного проживания;

отменяется порядок посещения военнообязанными отделов по делам обороны для снятия с воинского учета и принятия на воинский учет в процессе регистрации по месту постоянного проживания;

не требуется согласие владельца жилья при предоставлении гражданином Узбекистана сведений о договоре аренды, взятом на учет в налоговых органах при регистрации по месту временного пребывания.

Кроме того, вступит в силу Положение о порядке регистрации граждан Узбекистана по месту постоянного проживания и месту временного пребывания в Ташкенте и Ташкентской области.

В Ташкенте и Ташкентской области деятельность, связанная с регистрацией по месту постоянного проживания и месту временного пребывания граждан Узбекистана, будет осуществляться посредством автоматизированной информационной системы «Манзил» МВД по принципу «одно окно» путем межведомственного электронного взаимодействия.

Упрощается ввоз и вывоз валюты

С 1 сентября без указания в таможенной декларации можно будет ввозить и вывозить наличную валюту в сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 70 млн сумов (сейчас — 2000 долларов).

С указанием в таможенной декларации разрешается вывозить за пределы Узбекистана наличные валютные средства в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 100 млн сумов (сейчас — 5000 долларов).

Электронная отчетность перед общественностью

Вводится порядок электронной отчетности органов государственного управления, их территориальных подразделений, а также Совета Министров Каракалпакстана, хокимиятов перед общественностью о своей деятельности. Для остальных госорганов и организаций это порядок носит рекомендательный характер.

Печать и издание учебников — на основе законодательства о госзакупках

Подготовка к печати и издание печатной продукции на основе государственного заказа, в том числе учебников и учебно-методических комплексов, будет осуществляться в порядке, установленном законодательством о государственных закупках, допускающем также возможность участия нерезидентов Узбекистана.

Сейчас калькуляция цен, предоставленная типографиями, которые подготовили учебники к изданию и являются правообладателем, декларируется, и учебники приобретаются на основе прямых договоров.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что за 2,5 месяца до начала учебного года контракт по изданию 6 миллионов экземпляров учебника «Воспитание» получила компания Kolorpak.

Изменения в порядке онлайн-аукционов

С сентября результаты всех аукционных торгов будут оформляться с помощью QR-кода (матричный штрих-код).

Кроме того, в систему E-IJRO AUKSION внедряется механизм, предусматривающий:

участие в аукционе через мобильные приложения, предоставляющие возможность идентификации личности посредством «мобильной идентификации»;

оформление договоров аренды объектов государственной собственности путем заключения двустороннего договора в электронной форме;

создание электронного каталога, содержащего подробную информацию об имеющихся на торгах лотах, который периодически обновляется и размещается на официальном веб-сайте Агентства по управлению государственными активами Узбекистана.

Упрощение таможенных процедур

На приграничных таможенных постах внедряется таможенная информационная система «Единое окно». В результате предусматривается сокращение времени таможенного оформления в 5 раз для экспорта и в 2 раза для импорта.

Рейтинг подрядчиков

С 1 сентября внедряется электронный рейтинг строительных подрядных организаций, автоматически формируемый по данным налоговой и статистической отчетности (опыт работы, количество работников, в том числе квалифицированных, объем основных средств, полученные доходы и уплаченные налоги, фонд оплаты труда и другие критерии), а также сведений Инспекции по контролю в сфере строительства при Министерстве строительства (объем завершенных строительством объектов, наличие предписаний по устранению нарушений градостроительного законодательства и их исполнение, а также другие критерии) с дифференциацией рейтинга по категориям в зависимости от объемов и объектов строительства.

Ученые советы в ряде медвузов страны

В медицинских высших образовательных учреждениях в Нукусе, Андижане, Бухаре, Самарканде, Ургенче и Фергане, будут организованы ученые советы по присуждению ученой степени доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc).

Новый факультет в медицинских вузах

Для подготовки высококвалифицированных кадров в санитарно-эпидемиологической сфере и в сфере общественного здоровья по специальностям бакалавриата и магистратуры в медицинских высших образовательных учреждениях открывается факультет «Медицинская профилактика и общественное здоровье».

Какие налоговые задолженности будут признаны безнадежными

Вступает в силу Положение о порядке списания налоговой задолженности, признанной безнадежной к взысканию. В соответствии с документом, следующие налоговые задолженности признаются безнадежными к взысканию:

при ликвидации юридического лица — когда из-за недостаточности его имущества и (или) отсутствия возможности со стороны учредителей (участников) данного юридического лица погасить его налоговую задолженность, в порядке, установленном в статье 91 Налогового кодекса;

при объявлении индивидуального предпринимателя банкротом — когда из-за недостаточности имущества должника налоговая задолженность (или ее часть) остается непогашенной;

при смерти физического лица или при признании его умершим — когда из-за нехватки его имущества, в том числе, при переходе наследства в госсобственность, его налоговая задолженность остается невзысканной в порядке, определенном в статье 94 Налогового кодекса;

при отсутствии наследников у умершего физического лица или когда его наследник (наследники) отказываются от права наследования;

при принятии судом решения об утере налоговым органом возможности взыскания налоговой задолженности, в связи с истечением установленного срока взыскания этой задолженности, в том числе, при вынесении судом определения об отказе в восстановлении просроченного срока подачи заявления о взыскании налоговой задолженности;

когда иностранное юридическое лицо снято с учета в налоговых органах, из-за недостаточности имущества постоянного представительства и отсутствия возможности его погашения нерезидентом Узбекистана, налоговая задолженность осталась невзысканной.

Развитие сферы культуры и искусства

Внедряется порядок предоставления 50-процентной скидки по арендной плате за концертные программы, проведенные в концертных организациях, дворцах культуры, других учреждениях системы государственных органов и организаций на основе полного живого исполнения.

Разрешается постановка и исполнение драматических, музыкальных и музыкально-драматических произведений, приобретенных Министерством культуры и предназначенных для публичного исполнения также в частных театрах.

Устанавливается порядок, в соответствии с которым не требуется получение разрешения на проведение массового мероприятия и других документов разрешительного характера для зрелищных мероприятий, проводимых передвижными цирками, при этом организаторы мероприятия не менее чем за 10 дней в письменной форме уведомляют органы внутренних дел о месте и времени их проведения.

Органы внутренних дел, Национальная гвардия и органы Министерства по чрезвычайным ситуациям должны обеспечивать общественный порядок и пожарную безопасность на зрелищных мероприятиях, проводимых передвижными цирками, без взимания платы.

За мероприятия, проводимые передвижными цирками в парках культуры и отдыха и спортивных сооружениях системы государственных органов и организаций, а также на скверах и других открытых пространствах, арендная плата и другие виды платежей взиматься не будут. Деятельность самозанятых граждан по сохранению и использованию объектов нематериального культурного наследия (дорбоз, аския и лапар) не будет облагается подоходным налогом, который взимается с физических лиц.