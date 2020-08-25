У Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ) появился конкурент в электронных закупках в лице портала XT-Tender, сообщила пресс-служба Министерства финансов Узбекистана. На платформе уже проведены первые торги.

Компания XT-Xarid texnologiyalari была создана Информационно-вычислительным центром Минфина совместно с российской «Тендер ПРО», которая победила в конкурсе на право долевого участия в предприятии-операторе электронных государственных закупок. Отмечается, что это должно способствовать повышению качества услуг и развития конкуренции среди операторов электронных закупок.

«Теперь у заказчиков и поставщиков появилась возможность выбора электронной площадки — электронные тендеры и конкурсы можно проводить как на УзРТСБ, так и на tender.mf.uz. Сравнив возможности альтернативных систем, качество обслуживания, они вправе выбрать ту электронную платформу, которая больше соответствует их потребностям», — говорится в сообщении.

Конкурсные и тендерные торги проводятся с использованием балльного метода и метода наименьшей цены. Заказчики могут самостоятельно выбрать один из двух методов оценки и определить критерии, по которым будут оцениваться предложения претендентов:

количественные критерии (число специалистов, стаж работы на рынке, цена, срок поставки и другое) оцениваются системой автоматически;

качественные (экспертные) критерии оцениваются членами конкурсной (тендерной) комиссии, которые могут работать удаленно.

Напомним, согласно указу президента от 29 июня о дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия коррупции в Узбекистане, государственные заказчики должны осуществлять госзакупки путем конкурсных и тендерных торгов исключительно в электронной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий.