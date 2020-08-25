На должность хокима Бектемирского района Ташкента во вторник утвержден Жахонгир Баходирович Иброхимов. Об этом сообщила пресс-служба хокимията столицы.

Жахонгир Иброхимов родился в 1982 году в Ташкентской области. В 2006 году окончил Ташкентский архитектурно-строительный институт.

Ранее с 2017 года работал заместителем хокима Сырдарьинской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.

Предыдущий хоким Бектемирского района Шахрух Мамаджанов был освобожден от должности вместе со всеми руководителями секторов района — прокурором, начальником УКД ОВД и главой государственной налоговой инспекции. Это произошло после визита в район президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Глава государства поставил задачи по развитию района до такого уровня, чтобы жители стремились переехать сюда из центра столицы.

Ранее мы сообщали, что в этот же день новым хокимом Сергелийского района столицы был утвержден Элбек Шукуров, работавший заместителем министра физкультуры и спорта, а ранее — заместителем хокима Ташкента.