В УБДД МВД Узбекистана прокомментировали распространившуюся в сети видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва автомобиля в Байсунском районе Сурхандарьинской области.
Сообщается, что происшествие случилось 12 августа примерно в 19:05 на 33-м км автодороги 4Р-105. Водитель У. Х. (1981 г. р.) двигался в направлении «Денау — Байсун» на автомобиле ВАЗ-2107, который был загружен шестью баллонами пропана.
Возгорание произошло после того, как водитель зажег сигарету в салоне автомобиля. Сын водителя Д. И. (2011 г. р.), ехавший на переднем сидении автомобиля, получил 30−35% ожоги тела, прежде чем отец успел вынести его из горящей машины.
Мальчик был доставлен в районное отделение экстренной медицинской помощи. Несмотря на оказанную медпомощь, девятилетний пассажир скончался спустя два дня.
По данному факту УЧС Байсунского района Сурхандарьинской области проводит следствие.
Азиз Атамурадов
когда уже газ проведут по районам 21 век на дворе а люди до сих пор за газом ездят с шестью баллонами на Жигули