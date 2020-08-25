В УБДД МВД Узбекистана прокомментировали распространившуюся в сети видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва автомобиля в Байсунском районе Сурхандарьинской области.

Сообщается, что происшествие случилось 12 августа примерно в 19:05 на 33-м км автодороги 4Р-105. Водитель У. Х. (1981 г. р.) двигался в направлении «Денау — Байсун» на автомобиле ВАЗ-2107, который был загружен шестью баллонами пропана.

Возгорание произошло после того, как водитель зажег сигарету в салоне автомобиля. Сын водителя Д. И. (2011 г. р.), ехавший на переднем сидении автомобиля, получил 30−35% ожоги тела, прежде чем отец успел вынести его из горящей машины.

Мальчик был доставлен в районное отделение экстренной медицинской помощи. Несмотря на оказанную медпомощь, девятилетний пассажир скончался спустя два дня.

По данному факту УЧС Байсунского района Сурхандарьинской области проводит следствие.