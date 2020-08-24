Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендации касательно ношения средств индивидуальной защиты детьми до 5 лет, 6−11 лет и от 12 и старше.

Дети до пяти лет не должны носить маски. Эта рекомендация основана на безопасности и общей заинтересованности ребенка, а также на способности правильно носить маску с минимальной помощью, отмечают в ВОЗ.

При использовании маски детьми 6−11 лет должны учитываться определенные факторы: распространение инфекции в районе проживания ребенка, доступность маски, влияние ношения защитного средства на обучение ребенка и его психосоциальное развитие, а также взаимодействие ребенка с людьми группы риска, в частности, с пожилыми и страдающими хроническими заболеваниями заболеваниями.

Эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте от 12 лет и старше носить маску на тех же условиях, что и взрослые: перед надеванием вымыть руки или обработать их антисептиком, браться только за завязки или ушные петли, не стягивать ниже носа. Хранить ее нужно в сумке или контейнере.

Дети с инвалидностью могут в качестве альтернативы носить лицевые щитки, которые, однако, не могут также эффективно защитить от заражения вирусом окружающих людей. В целом, отмечает ВОЗ, использование масок детьми с нарушениями развития или инвалидностью не должно быть обязательным. Недопустимо требовать ношения масок детьми с тяжелыми когнитивными нарушениями или респираторными заболеваниями, которые трудно переносят ношение маски, подчеркивают эксперты.