Мобильный оператор Mobiuz продолжает запускать клиентоориентированные тарифные планы и делает акцент на возможностях мобильного интернета. Два месяца назад компания анонсировала интернет-тариф Gap Yo‘q, который в короткие сроки вошел в список любимых тарифных планов абонентов. Успешный старт и многочисленные положительные отзывы клиентов вдохновили маркетологов компании на новый шаг.

Новый тарифный план Gap Yo‘q Pro стал логическим продолжением предыдущего продукта. Он включает дневные 17 тысяч МБ, которые можно использовать на любые цели, а также 8 тысяч МБ ночного интернета. Абонентская плата — 75 тысяч сумов в месяц.

По тарифному плану Gap Yo‘q Pro с 8:00 до 23:59 будет расходоваться дневной, а с 00:00 до 7:59 — ночной трафик. В случае окончания ночных мегабайтов, остаток с 17 тысяч МБ можно будет использовать круглосуточно.

Как и в Gap Yo‘q, в новом тарифе действуют выгодные цены на звонки, SMS-сообщения и сверхлимитный интернет-трафик. Одна минута исходящего вызова по Узбекистану, одно SMS или один мегабайт после окончания трафика по тарифному плану будут стоить абонентам 12 сумов.

Все новые тарифные планы Mobiuz, запускаемые в 2020 году, имеют еще одно отличие — они не привязаны к первому числу месяца. Это означает, что после подключения или перехода на Gap Yo‘q Pro в любой день месяца абонент получит мегабайты в полном объеме, абонентская плата будет начислена также. Узнать дату следующего списания абонентской платы можно по USSD-запросу *001#.

Если в день списания у абонента недостаточно средств на балансе, Gap Yo‘q Pro автоматически перейдет в суточный режим. За 3750 сумов в сутки абонент получит 567 дневных и 267 ночных МБ.

«Gap Yo‘q от Mobiuz постепенно превращается в полноценную тарифную линейку. Ее целевая аудитория — активная в онлайне молодежь и население республики. Ведь мобильный интернет — стратегически важный инструмент для решения повседневных задач и серфинга в виртуальном пространстве. Надеемся, что Gap Yo‘q Pro придется по душе нашим действующим и потенциальным абонентам», — отметил Сардор Таджиев, официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz.

Подробная информация о продуктах и услугах Mobiuz доступна на сайте компании.

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