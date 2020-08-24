Филиал Университета традиционной китайской медицины Цзянси (Китай) планируется открыть в Узбекистане. Договоренность об этом была достигнута 24 августа на встрече министра здравоохранения Алишера Шадманова с представителями вуза и фармацевтической компании Beizhong Yilin Pharm Tech, сообщила пресс-служба Минздрава.

Группа из 10 врачей и специалистов из Китая прибыла в Узбекистан с целью оказания помощи в предотвращении распространения COVID-19, а также контролировании и лечении болезни.

Представители университета рассказали о применении традиционной медицины в борьбе с коронавирусом. Обсуждался вопрос сотрудничества двух стран в этом направлении.

В июне Университет традиционной китайской медицины Цзянси открыл в Ташкенте Китайско-узбекский центр традиционной медицины.