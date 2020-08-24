В воскресенье, 23 августа, протестная акция несогласных с итогами президентских выборов «Марш новой Беларуси» собрала около 100 тысяч участников, которые пришли к площади Независимости и стеле «Минск — город-герой» в белорусской столице, сообщил белорусский портал TUT.by.

Площадка у стелы на проспекте Победителей была обнесена не только турникетами, но и колючей проволокой, за час до начала акции министр обороны Виктор Хренин заявил, что в случае нарушения порядка протестующие будут иметь дело с армией.

Фото: TUT.by



Протестующие подошли близко к ограждениям, которые охраняли силовики, но член штаба бывшего кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова попросили всех отойти от стелы, чтобы не допустить провокаций.

Перед собравшимися выступили члены Координационного совета оппозиции и сообщили, что планируют отозвать всех депутатов Палаты представителей, которые не высказывают своего мнения и позиции, а также инициировать республиканский референдум о возвращении конституции 1994 года, который ограничивает сроки президента.

Фото: Дмитрий Брушко / TUT.by

К вечеру часть протестующих разошлась, а другая двинулась к площади Государственного флага. Перед Дворцом независимости (резиденцией президента) дорогу им перекрыли силовики и военная техника. Демонстранты приблизились к кордону на расстояние около 50 метров, обстановка в этот момент, как отмечают СМИ, была накаленной, но разрядилась после того, как между колоннами и силовиками встали музыканты, сыгравшие песню «Тры чарапахi». После этого протестующие развернулись обратно к стеле.

Впоследствии пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт охарактеризовала произошедшее: «Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания».

Затем ко дворцу прилетел вертолет, в котором был Александр Лукашенко и его младший сын Николай. Президент спустился с трапа в бронежилете и с автоматом в руках. Как оказалось, глава страны облетел на вертолете центр города, затем Александр Лукашенко вышел за кордон у Дворца независимости и поблагодарил за службу силовиков, которые стояли в оцеплении, заявив: «Мы с ними разберемся».

Отметим, что выступая в Гродно в субботу, Александр Лукашенко заявил, что протестующим дается «суббота, воскресенье на раздумье»: «С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью».

Акции протеста прошли и в регионах — в Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте и Могилеве. Задержаний в ходе воскресной акции в Минске и других городах не было, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Кроме того, акции в поддержку протестующих белорусов прошли 23 августа в разных городах мира. В живые цепи люди выстроились в Литве (там цепь протянулась от Вильнюса до границы с Беларусью, а поддержать белорусов вышли президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус), Риге, Санкт-Петербурге, Варшаве, Киеве, Москве, где у посольства Беларуси было задержано 11 человек.