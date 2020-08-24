Площадь Бектемирского района Ташкента будет расширена за счет присоединения территорий Уртачирчикского и Юкоричирчикского районов Ташкентской области. Об этом стало известно на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёев с активом района 21 августа.

По данным пресс-службы главы государства, за счет передачи 1639 га земель из Ташкентской области площадь Бектемирского района достигнет 3472 га.

«Для чего [это делается]? Хотим увеличить число промышленных предприятий. Мы поставили большие планы. На территориях, присоединяемых к Бектемирскому району, посоветовавшись с вами, планируем построить многоэтажные дома минимум на 50−60 тысяч человек, как в Сергелийском районе. Мы сделаем Бектемирский район кардинально другим. Мы сделаем так, чтобы люди переезжали из центра в Бектемир», — сказал президент (цитата по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев представляет Шавкату Мирзиёеву информацию о промышленных предприятиях в махалле «Бинокор» в Бектемирском районе. Кадр «Узбекистан 24».

По словам Шавката Мирзиёева, в будущем планируется довести численность населения Бектемирского района до 200 тысяч человек. «Для этого у нас есть все возможности. У Бектемирского района большие возможности», — отметил он.

Во время визита на производственный комплекс DSK Binokor (производитель железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения) глава государства заявил, что выполнил обещание из своей предвыборной программы по строительству в Ташкенте 500 многоэтажных домов в более короткие сроки.

«За 25 лет мы полностью уничтожили, потеряли весь наш опыт в сфере жилищного строительства. Не появились ни строители, ни крановщики. Когда мы начинали, в Ташкенте не было и 10 высотных кранов. В предвыборной программе я обещал построить 500 домов за 5 лет. Построили за 2,5 года, и это только в Сергелийском районе», — указал он.

Как ранее сообщала «Газета.uz», хоким Бектемирского района Шахрух Мамаджанов и руководители секторов района после визита президента были освобождены от должностей.