Хоким Бектемирского района Ташкента Шахрух Бахтиярович Мамаджанов освобожден от должности. Посты также покинули руководители секторов района — прокурор Д. Атаджанов, начальник УКД ОВД З. Иминов и начальник государственной налоговой инспекции Г. Давлатов, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.





Шахрух Мамаджанов. Фото: хокимият Бектемирского района.

На встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с активом Бектемирского района 21 августа отмечалось, что уровень безработицы в районе составляет 3,3%, в том числе 1,7% — среди женщин и 1,5% — среди молодежи. Глава государства указал на нехватку дошкольных образовательных учреждений, плохое состояние дорог в ряде махаллей и недостатки в работе коммунальных служб.

«В Бектемирском районе с населением 46 тысяч человек есть 3100 безработных, около 5890 бедных семей. Это значит, что у руководителей района неподходящий метод работы. Все должны знать одно: мы поддержим тех, кто является нашими соратниками, поможем тем, кто любит Родину. Человек, который для вида сидит в качестве представителя президента является предателем проводимой политики», — заявил глава государства (по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

Руководили секторов Бектемирского района. Фото: хокимият района.

Шахрух Мамаджанов возглавлял администрацию Бектемирского района с июля 2018 года.

Кроме того, по данным двух источников «Газеты.uz», освобожден от должности хоким Яшнабадского района Ходжиакбар Камалитдинович Тиллашайхов, руководивший районом с июля 2018 года.

Ходжиакбар Тиллашайхов. Фото: хокимият Яшнабадского района.

В ближайшее время ожидается утверждение новых хокимов в Бектемирском и Яшнабадском, а также в Сергелийском районе столицы.