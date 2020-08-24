Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса составило 39348, увеличившись за день на 402 (днем ранее — 414), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение дня сообщено о 7 случаях смерти пациентов с COVID-19: 4.- в Ташкенте и 3 — в Ташкентской области. Число умерших, согласно статистике Минздрава, достигло 280.

Из медучреждений за день выписано 564 человека, число выздоровевших составляет 35551, или 90%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 3517 человек, состояние 282 из них тяжелое, 132 — крайне тяжелое.