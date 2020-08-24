Количество официально зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса превысило 39 тысяч и составило на утро понедельника 39065, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Прирост новых случаев за предыдущий день (23 августа) составил 414).

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом на данный момент, по статистике Минздрава, составляет 275. В воскресенье сообщалось о 6 случаях смерти в Ташкенте.

Число выздоровевших составляет 34987 человека, или 89%.

На лечении.в медучреждениях находится 3803 человек, состояние 249 из них тяжелое, 129 — крайне тяжелое.