Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил в Бухаре дом и. о. хокима Бухарской области Карима Камалова и выразил соболезнования его супруге и детям, сообщила пресс-служба главы государства.

«Карим-ака был очень хорошим человеком с чистым сердцем и исключительным трудолюбием. Огромна его заслуга в осуществлении преобразований в Бухаре. И еще многое он планировал сделать. Честно и преданно, не жалея себя, работал во имя интересов людей. Не могли не повлиять на состояние его здоровья и тяжелые дни, пережитые когда-то из-за несправедливости. Наше государство и народ никогда не забудут его самоотверженную службу», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Затем президент посетил мавзолей Бахоуддина Накшбанда, где были прочитаны суры из Корана.





Карим Камалов скончался 22 августа на 66-м году жизни. В 1994—2007 и 2017−2020 годах он был хокимом Бухары, с февраля текущего года являлся и. о. хокима области. С конца июля он проходил лечение от COVID-19.