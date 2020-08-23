Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса по итога 22 августа составило 38532, увеличившись за день на 458 (днем ранее — 381), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение дня сообщено о 7 случаях смерти пациентов с коронавирусом (все — в Ташкенте), общее число умерших, по статистике Минздрава, достигло 267.

Число выздоровевших увеличилось на 587 и достигло 34576, или 89%.

На лечении в медучреждениях находится 3689 человек, состояние 259 из них тяжелое, 116 — крайне тяжелое.