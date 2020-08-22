Из Ростова-на-Дону (Россия) в Ташкент на поезде вывезут еще 918 граждан Узбекистана, сообщило Министерство транспорта.

Поезд сообщением «Гниловская-Ташкент» прибудет в Узбекистан 26 августа. В пути состав будет останавливаться только для технического осмотра, пассажиры не будут допускаться на платформу на станциях пути следования, отметили в Минтрансе.

Рейс будут сопровождать сотрудники Национальной гвардии, МВД и Министерства здравоохранения.

Все пассажиры этого рейса сразу по прибытии будут отправлены в карантинные зоны в Наманганской области. В связи с этим в министерстве попросили родных и друзей пассажиров не приходить на вокзал для встречи.

Ранее, 13 августа, из Ростовской области в Узбекистан на поезде были возвращены свыше 900 человек.

В начале августа Узбекистан также вывез почти 2000 своих граждан из Оренбургской и Самарской областей.