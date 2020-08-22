Группа из 10 медицинских специалистов из Германии прибыла в Узбекистан вечером 22 августа для помощи и обмена опытом в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В состав группы вошли специалисты Института имени Роберта Коха, университетских клиник Франкфурта-на-Майне и Дюссельдорфа, а также представители Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Команду возглавляет заместитель руководителя Центра международной охраны здоровья Института Коха Андреас Янсен.

В ходе пребывания немецкие эксперты вместе с членами Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом проанализируют эпидемиологическую ситуацию в стране и представят свои рекомендации.

Они также посетят клинику НИИ вирусологии, инфекционную больницу в Зангиатинском районе и медицинские учреждения и лаборатории в регионах.

Прибытие еще одной группы специалистов из Германии несколько дней назад анонсировал президент Шавкат Мирзиёев. Он сообщил, что в стране уже работают врачи, приглашенные из России, ФРГ и Китая.