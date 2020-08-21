ЖК Yangi ChoshTepa олицетворяет мечту многих горожан о тихой и комфортной жизни. Расположенный в Сергелийском районе на побережье канала, комплекс состоит из 20 семиэтажных жилых домов. Здесь можно выбрать подходящий вариант планировки площадью от 35 до 97 кв. м.
Уже в сентябре 2020 года квартиры с ремонтом будут готовы к заселению.
Также в Yangi ChoshTepa действует выгодное предложение, благодаря которому можно приобрести квартиру в кредит сроком на 20 лет.
Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар
Офис продаж работает с 9:00 до 19:00.
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