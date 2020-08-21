В региональном управлении «Узбекнефтегаза» в Бухарской области выявлено хищение товарно-материальных запасов на 297,8 млн сумов. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Доследственную проверку провело Ромитанское районное отделение Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре на основе обращения, поступившего из Газлийского нефтегазодобывающего управления компании.

В ходе проверки выяснилось, что работники цеха водоснабжения и канализации Н. Б. и Б. У., которые отвечали за хранение и расход товарно-материальных запасов, нарушили правила внутреннего порядка и расхитили вверенные им трубы и вторичные черные металлы.

В отношении указанных сотрудников возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) Уголовного кодекса, следствие продолжается.