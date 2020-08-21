Министр здравоохранения Алишер Шадманов завершил лечение и вернулся к работе, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Министр, здоровье которого восстановлено усилиями врачей, продолжает свою работу в обычном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, глава Минздрава был госпитализирован 29 июля в республиканский центр кардиологии для планового лечения. При этом отмечалось, что о заражении Алишера Шадманова коронавирусом речи не идет и он вернется к работе через 3−4 дня.

Во время отсутствия Алишера Шадманова его обязанности исполнял заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам социального развития Бехзод Мусаев.