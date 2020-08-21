Сегодня в Сергелийском районе Ташкента состоялась официальная церемония открытия новой школы №331 на 1680 мест. В ней принял участие министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов, сообщила пресс-служба МНО.

По данным министерства, это одна из крупнейших школ, построенных за последние годы. При ее создании использовался опыт строительства президентских школ.

Образовательное учреждение обеспечено удобной мебелью, учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, литературой и наглядными пособиями.





В распоряжении четырехэтажной школы — 48 классных комнат, в том числе 20 предметных кабинетов, 14 классов для начальной школы и 14 кабинетов иностранных языков, полностью оснащенный компьютерный кабинет, четыре кружковые комнаты, лаборатории для занятий химией, биологией и физикой, а также отдельно оборудованные кабинеты технологии для мальчиков и девочек, кабинет музыки и электронная библиотека.





Министерство народного образования провело конкурс среди директоров самых востребованных школ Ташкента на пост главы нового образовательного учреждения, кандидаты были отобраны наблюдательным советом, а учителя приняты на работу на основе тестовых испытаний. Отбор прошли 65 молодых, квалифицированных и инициативных педагогов, набравших наивысшее баллы, отметили в МНО.





«Наряду с созданием новых ученических мест и удобств для населения района, эти школы также создают и дополнительные рабочие места для педагогов и других работников, многие из которых проживают во вновь построенных многоэтажных домах», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году в Сергелийском районе началось строительство четырех новых школ. В настоящее время три из них — №№329, 330 и 331 — сданы в эксплуатацию.