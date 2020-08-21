В Кашкадарьинской области выявлен ряд случаев хищения средств, предназначенных для нуждающихся семей, включенных из список «темир дафтар» («железная тетрадь»), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации.

Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев на сессии областного кенгаша народных депутатов сообщил, что в некоторых районах фальсификации при распределении средств малообеспеченным семьям чаще всего совершаются сотрудниками махаллинских комитетов. По его словам, сейчас этим вопросом занимается прокуратура области.

Хоким напомнил, что в преддверии праздника Курбан хайит в Кашкадарьинской области 20 тысячам семей (84335 человек) было выделено по 1 млн сумов, а за счет предпринимателей 750 семьям предоставлены домашний скот, птицы и кролики.

Выдача денег в Мубарекском районе. Фото: Хокимият Кашкадарьинской области.

Однако в некоторых районах, отметил Зойир Мирзаев, работа была организована не на должном уровне. «Ни для кого не секрет, что во главе всего этого стояли некоторые должностные лица махаллей», — приводит его словам пресс-служба.

Согласно данным хокимията, народные приемные и колл-центры получили наибольшее число жалоб по данному вопросу от жителей Декханабадского района и города Карши — по 46. Зойир Мирзаев назвал «совершение подобных злодеяний в эти тяжелые дни» «большим предательством и преступлением».

Изучение прокуратуры Кашкадарьинской области показало, что некоторые должностные лица, в основном сотрудники махаллей, указывали свои телефонные номера или номера родственников вместе тех, кто находится в списке нуждающихся, отметили в пресс-службе хокимията.

«Когда звонили из прокуратуры, они отвечали: „Да, я этот человек. Деньги получил“», — рассказали в областной администрации.

Ранее сообщалось, что в Бекабадском районе Ташкентской области председатель махалли подделал документы для выделения 31,6 млн сумов в виде пособий гражданам, которые не проживали в этой махалле и не нуждались в помощи.

В Чиланзарском районе Ташкента должностные лица махалли и Центра содействия занятости населения подделали документы о трудоустройстве 26 граждан и присвоили из бюджета 36 млн сумов, сообщала Генпрокуратура.

Автор «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов в недавней колонке писал о том, как улучшить качество социальной помощи, исключив субъективный подход и коррупциогенные факторы.