Компания Intermed Innovation запустила в работу новый заборный пункт, где можно сдать тест на COVID-19. Он расположился на автостоянке Алайского рынка.

Лаборатория Intermed Innovation оснащена современным и инновационным оборудованием от ведущих производителей. Для наиболее точных результатов компания использует только качественные реагенты и расходные материалы.

Анализаторы Intermed Innovation систематически проходят проверку качества работы. Своевременно проводится оценка методов исследований службой лабораторного контроля качества RIQAS (Великобритания). Помимо этого, лаборатория компании полностью автоматизирована. Благодаря современному программному обеспечению снижается риск человеческой ошибки, что повышает точность анализов и позволяет ускорить процесс без потери качества.

Команда специалистов работает по новейшим и эффективным методикам, которые сокращают время и увеличивают качество результатов лабораторных исследований.





Безопасность — это одна из главных задач в рамках данного проекта. Не смотря на то, что сдача анализов проходит в порядке живой очереди, в заборном пункте соблюдены все меры безопасности. Все помещения постоянно дезинфицируются, подвергаются кварцевому облучению и вентилируются. После сдачи теста все кабинеты обрабатываются дезинфицирующими растворами. Также установлен контроль соблюдения дистанции.

Проходимость у данного заборного пункта составляет 16 человек каждые 10 минут. По периметру установлены два блока со специальными кабинками для сдачи анализов. В каждую кабину пропускают по одному человеку, где специалист Intermed Innovation берет биоматериал для тестирования: мазок из носоглотки и ротоглотки (ПЦР) или венозную кровь (антитела IgM, IgG). Ожидается, что за час пройти тестирование смогут не менее 96 человек.





Цены на комплексные тестирования:

ПЦР + IgG + IgM — 450 тысяч сумов;

IgM + IgG — 250 тысяч сумов.

Цены на одиночные исследования:

ПЦР — 250 тысяч сумов;

IgM — 150 тысяч сумов;

IgG — 150 тысяч сумов.

Скидки:

для пенсионеров 10%;

для людей с инвалидностью 20%.

При себе необходимо иметь пенсионное удостоверение или справку об инвалидности.

Требования:

не курить за 30 минут до тестирования;

не пить спиртное за 24 часа;

в день сдачи ПЦР-теста нельзя пользоваться сосудосуживающими растворами (мазями и спреями для носа).

При себе обязательно необходимо иметь паспорт или его копию.





Результаты тестирования можно будет посмотреть на сайте. Информация о методиках тестирования COVID-19 доступна по ссылке.

Заборный пункт Intermed Innovation работает каждый день с 8:00 до 14:00, без выходных.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 1156, (+998) 78−148−22−88, (+998) 97−757−88−22.

Instagram: @intermed.innovation

Facebook: fb.com/intermeduz

Сайт: interlab.uz

Адрес: Юнусабадский р-н, Алайский рынок, парковочная зона.

Ориентир: ст. м. Абдулла Кодыри.

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