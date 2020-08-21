Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость снижения себестоимости автомобилей и повышения их конкурентоспособности на рынке. Об этом он заявил в пятницу на совещании в центре «Cooperation LAB» в Бектемирском районе, сообщила пресс-служба глава государства.

На собрании указано на потенциал производства в стране комплектующих 1712 наименований для автомобильной промышленности, которые ныне импортируются, что позволит снизить валютные затраты минимум на 150 млн долларов. Поставлена задача определить региональные предприятия, способные освоить такое производство с созданием высокой добавленной стоимости.

Кроме того, отмечается, что на неработающих в полную мощность предприятиях и сервисных базах в Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской областях производить запасные части более 120 наименований. Кроме того, целесообразно создавать частные сервисные предприятия, которые будут качественно обслуживать сельхозтехнику и готовить специалистов в этой области.

На совещании также проанализированы вопросы углубления кооперационных связей между электротехнической, автомобильной промышленностью и сельским хозяйством, определены соответствующие задачи.

«Без кооперации между отраслями и регионами невозможно даже представить цепочку добавленной стоимости и новое индустриальное развитие», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Отметим, 19 августа специальная комиссия АМК вынесла решение по делу в отношении UzAuto Motors по признакам нарушения закона о конкуренции. Комитет пришел к выводу, что компания завышала стоимость автомобилей в среднем на 10%. Автопроизводителю было поручено сделать перерасчет клиентам, пересмотреть цены, обеспечить равные условия дилерам и продавать на внутреннем рынке машины, которые не удалось экспортировать. UzAuto Motors намерена обжаловать решение в суде, и указала, что в нынешнем положении снижение цен на авто «не представляется возможным».