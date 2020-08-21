Apacer — это мировой производитель устройств хранения информации. Компания предоставляет широкий спектр высококачественных продуктов с креативным дизайном и особыми характеристиками.
Производитель с 1997 года стремится к непрерывному технологическому совершенствованию и созданию продукции, отличающейся не только высоким качеством, но и внешним видом.
На сегодняшний день Apacer получил широкое признание среди миллионов покупателей в более чем 100 странах мира. В 2017 году компания вошла в десятку ведущих производителей карт памяти, USB-накопителей, DRAM-модулей, SSD и портативных жестких дисков.
Отличное качество и инновационный дизайн продуктов обеспечили бренду победу в Taiwan Excellence и других конкурсах в 2003—2019 годах.
Apacer — это высокое качество, широкий ассортимент и креативный дизайн. С этого года бренд Apacer представлен на рынке Узбекистана. Ассортимент продуктов отвечает запросам наиболее требовательного пользователя.
Ударопрочный жесткий диск PHD AC633 USB 3.1
Устройство имеет специальную внутреннюю подвеску, которая снижает вибрации и минимизирует удары, вызванные случайными падениями. Диск прошел испытание на падение во время теста MIL-STD-810G 516.6. Это означает, что хранящиеся данные не повреждаются при случайном падении с высоты 1,22 м.
Резиновое покрытие AC633 может противостоять попаданию воды и пыли. Устройство легко справится со своими задачами и данные будут всегда надежно сохранены.
SSD-накопитель AS340 PANTHER с объемом до 960 ГБ
AS340 — надежный, легкий и тонкий накопитель SSD. Диск оборудован высококачественным контроллером Phison, что обеспечивает выдающуюся производительность системы. Скорость передачи данных составляет до 550 МБ/с. Благодаря отсутствию движущихся компонентов он устойчив к ударам и вибрации.
А система самодиагностики S.M.A.R.T. и технология ECC обеспечивают дополнительную безопасность и надежность при передаче данных. AS340 стабильно работает и служит долго, поддерживая высокую эффективность даже после длительного использования.
Флеш-накопитель USB-flash AH25A USB 3.1
Стильный и современный флеш-слайдер AH25A с выдвижным разъемом USB имеет футуристический дизайн. Его удобно использовать одной рукой.
Это устройство является воплощением эстетики и практичности — больше не нужно беспокоиться о потере колпачка. Специальная конструкция вогнутой кнопки слайдера AH25A значительно облегчает подключение/отключение и улучшает эргономику.
К тому же сверхбыстрый интерфейс USB 3.1 предоставляет оперативный доступ к большому объему информации на флешке.
Где купить продукцию Apacer в Узбекистане
Устройства бренда Apacer можно купить в различных сетях магазинов бытовой техники и электроники, онлайн-магазинах.
Точки продаж:
- Сеть магазинов Mycom:
телефон: (+998) 93−511−80−08;
сайт: mycom.uz.
- Сеть магазинов Credit Asia:
телефон: (+998) 78−140−00−11;
сайт: creditasia.uz.
- Сеть магазинов Texnomart:
телефон: (+998) 78−129−20−00;
сайт: texnomart.uz.
- Сеть магазинов GOODZONE:
телефон: (+998) 71−207−03−07;
сайт: goodzone.uz.
- Сеть магазинов idea:
телефон: (+998) 71−230−77−99;
сайт: ideastore.uz.
- Сеть магазинов Arena Markaz:
телефон: (+998) 78−129−22−99;
сайт: arenamarkaz.uz.
- Магазин электроники interBrands:
телефон: (+998) 98−000−50−30;
сайт: interbrands.uz.
Онлайн-магазины:
- olcha.uz:
телефон: (+998) 71−202−20−21.
- andbo.uz:
телефон: (+998) 97−155−06−88.
- kansler.uz:
телефон: (+998) 78−148−44−44.
- esavdo.uz:
телефон: (+998) 71−202−20−21.
- archa.uz:
телефон: (+998) 99−977−70−44.
Сайт: consumer.apacer.com
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