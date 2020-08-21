Количество официально зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 38074, увеличившись за день на 381 (днем ранее — 581), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Все новые случаи были выявлены среди населения.

В течение дня сообщено о 6 случаях смерти пациентов с COVID-19: 5 — в Ташкенте и 1 — в Ташкентской области. Общее число умерших составляет, по данным Минздрава, 260 человек.

Число выздоровевших выросло на 547 и достигло 33989, или 89%.

На лечении в медучреждениях остается 3825 человек, состояние 277 из них тяжелое, 96 — крайне тяжелое.





Источник: Минздрав.