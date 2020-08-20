В Яшнабадском районе Ташкента возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора товарищества частных собственников жилья, который обвиняется в присвоении средств в особо крупном размере. Об этом «Газете.uz» сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ходе доследственной проверки, проведенной Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, выяснилось, что гражданин О. Д. руководил товариществом «I-K» в 2016­-2018 годах. За это время он открыл на имя своей супруги Ш. частную фирму «T. S.», еще одно ООО — «T. M.» — на имя знакомого С., которыми сам руководил неофициально.

По данным Генпрокуратуры, в 2017 году для ремонта многоэтажных домов, входящих в товарищество, бывший директор оформил банковский кредит на 461,2 млн сумов и заключил с вышеназванными фирмами подрядные договоры. После этого он внес поддельные данные в акты о выполненных работах на 229,3 млн сумов.

По данному факту в отношении О. Д. и других возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), частей 1 и 3 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Узбекистана. Продолжается следствие.