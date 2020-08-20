Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» по итогам первого полугодия 2020 года продемонстрировала положительную динамику, обеспечила устойчивый рост основных показателей деятельности и сохранила одну из ведущих позиций.

Активное участие компании на рынке Lloyd’s и других международных рынках позволило обеспечить принятие обязательств по входящему перестрахованию в размере 345 млн долларов США, что в восемь раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Достигнуто кардинальное расширение перестраховочных операций и географии перестрахования, заключено 279 договоров и приняты риски с 36 стран мира.

В этом направлении компания сотрудничает с транснациональными страховыми и перестраховочными компаниями: Allianz SE (Германия), Zurich Insurance Group (Швейцария), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. (Япония), AXA (Франция), People Insurance Company of China (Китай), Korean Reinsurance Company (Корея) и другими.

В первом полугодии 2020 года национальным экспортерам была предоставлена страховая защита при экспорте их товаров и услуг в зарубежные страны в размере 712,5 млн долларов с ростом 278% к аналогичному периоду прошлого года.

Размер принятых страховых обязательств по заключенным договорам составил 27,7 трлн сумов, что эквивалентно 2,7 млрд долларов.

Активная работа с населением позволила обеспечить сбор страховых премий размере 19,5 млрд сумов с ростом 107% к аналогичному периоду прошлого года.

Региональными подразделениями обеспечен сбор страховых премий в размере 52,2 млрд сумов с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 118%. При этом страховые отделения районного звена, в основном расположенные в сельской местности, обеспечили сбор страховых премий в размере 35,8 млрд сумов с ростом 124%.

Активная страховая деятельность с организациями корпоративного сектора позволила обеспечить сбор страховых премий в размере 94,4 млрд сумов.

Клиентская база компании увеличилась на 116% и составила более 328 тысяч физических и юридических лиц.

В первом полугодии резко увеличилась сумма выплат страховых возмещений. По 7,5 тысячам претензиям выплачено более 18,4 млрд сумов с ростом в 2,3 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года. При этом значительная доля страховых выплат пришлась на возмещения предприятиям и населению районов пострадавших в результате шквального ветра и прорыва водохранилища в Бухарской области и Сардобинском районе.

В результате активной международной страховой деятельности объем принятых обязательств по проектам, реализуемым в Узбекистане иностранными инвесторами в рамках государственных инвестиционных, программ составил 17 млрд долларов.

Инвестиционный портфель компании увеличился на 128,6%, валовые доходы выросли на 153,7%. Объем сформированных страховых резервов компании составил 298,3 млрд сумов. За счет оптимизации и сокращения расходов компании на 10,6 млрд сумов обеспечен рост чистой прибыли в два раза до 4,5 млрд сумов.

В 2020 году была открыта и успешно функционирует «Школа страхования». Она помогает обеспечивать полноценную реализацию процессов обучения и повышение квалификации работников из областей, городов и районов республики. В рамках деятельности школы на постоянной основе организовываются вебинары для более 680 сотрудников и страховых агентов.

В рамках исполнения постановления президента Узбекистана от 2 августа 2019 года №ПП-4412 компанией определены дальнейшие цели и задачи по развитию и росту услуг по страхованию экспорта, разработке и внедрению инновационных страховых продуктов, популяризации онлайн-страхования и предоставления надежной страховой защиты личных и имущественных интересов страхователей.

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