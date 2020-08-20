Мунир Мамедзаде приступил к исполнению обязанностей главы представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане, сообщила пресс-служба фонда.

До этого последние три года Мунир Мамедзаде был заместителем представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане. Он также работал в страновых офисах ЮНИСЕФ в Азербайджане, Молдове, Непале и региональном офисе для стран Европы и Центральной Азии.

До начала карьеры в ЮНИСЕФ Мунир Мамедзаде работал в различных сферах и секторах, занимал такие должности, как исполнительный директор крупной молодежной неправительственной организации и начальник международного отдела в офисе омбудсмана по правам человека в Азербайджане. Имеет 20-летний опыт работы на руководящих должностях в сфере прав человека, прав детей, молодежной политики и вопросов развития.

Предыдущий глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн занимал этот пост с октября 2016 года.