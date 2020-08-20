На месте парковой зоны на пересечении проспекта Мустакиллик и улицы Абдуллы Кадыри в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента (Ц-1) планируется построить административное здание Tenge Bank. Жители близлежащих домов недовольны тем, что власти города не обсудили проект с ними, и опасаются, что многие деревья будут потеряны.

15 августа пресс-служба районной администрации сообщила, что земля выделена Народному сберегательному банку Казахстана (Halyk Bank) решением хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаев от 26 апреля 2019 года (№593) в рамках проекта Mirzo Ulugbek Business City. Строительство здания для Tenge Bank («дочки» Halyk Bank) в Ташкенте было согласовано во время визита президента Шавката Мирзиёева в Казахстан.





В сообщении говорится, что рядом с банком будут построены детская площадка и зоны отдыха, где смогут проводить время местные жители. Имеющиеся деревья планируется пересадить в другое место. В хокимияте района «Газете.uz» сообщили, что начало строительства намечено на сентябрь.

Заместитель хокима Мирзо-Улугбекского района по строительству Абдулазиз Абдулхаков на встрече с жителями (видеорепортаж опубликовал сайт Nuz.uz) сообщил, что на участке площадью 15 соток расположится 20-этажное здание с подземной парковкой в три этажа.

В здании Tenge Bank возле Паркентского рынка будет находиться филиал казахстанского банка, на новом месте разместится головной офис, отметил замхокима. «Пока идет разработка проекта», — сказал он.

Абдулазиз Абдулхаков (на первом фото — слева) и Фуркат Махмудходжаев (на правом фото) на встрече с жителями. Кадр из репортажа Nuz.uz.

В ответ на заявление одного из жителей, что хокимият не обсудил решение с населением, нарушив требования законодательства, в том числе постановление Кабинета Министров от 18 ноября 2018 года (№949) в части проведения общественных обсуждений при подаче заявки на экологическую экспертизу, пресс-секретарь хокимията Ташкента Фуркат Махмудходжаев сказал, что районный хокимият вместе с инвестором должны представить проект и обсудить его с населением.

«Мы выполняем решение хокима города, но вышестоящие документы мы обязаны соблюдать на 100%. Без этого решение хокима не исполняется», — сказал пресс-секретарь.

Абдулазиз Абдулхаков заявил, что организует встречу в ближайшее время.

В письме жителей района на имя президента Узбекистана, копия которого опубликована Nuz.uz, говорится, что существующий парк был создан в 2001 году хокимиятом района в ознаменование Года матери и ребенка.

«Он стал любимым местом отдыха жителей нашего района. Наш парк спасает нас и сегодня, когда карантинные ограничения смягчены и в других парках особенно много посетителей», — сообщается в письме.

Отмечается, что в парке произрастает около 200 деревьев и кустарников, из которых 50 — ценные сорта, более 70% деревьев — старше 20 лет. Жители опасаются, что пересадка может привести к их гибели.

Авторы письма называют парк «фильтром», который удерживает вредные выхлопы автомобилей, и предлагают рассмотреть другое место для строительства.





Здание Tenge Bank возле Паркентского рынка.

В марте Tenge Bank, комментируя планы строительства нового здания, подчеркивал заинтересованность в сохранности зеленого фонда Ташкента и гарантировал сохранение деревьев и кустарников в парковой зоне, в том числе, путем их пересаживания.

Как социально ответственный инвестор банк будет действовать строго в соответствии с установленным порядком в рамках действующего законодательства Узбекистана, говорилось в заявлении.

«Как инвестор, заинтересованный в экологическом процветании столицы Узбекистана, мы готовы также высадить необходимое количество деревьев в отведенной хокимиятом города локации», — отмечалось в заявлении.