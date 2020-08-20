Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, члены фракции Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) 17 августа рассмотрели законопроект о внесении изменений и дополнений в законодательство в связи с усилением гарантий прав и законных интересов собственников, сообщила пресс-служба парламента.

Проект был разработан Верховным судом во исполнение Программы мер по обеспечению верховенства Конституции и закона, утвержденной соответствующим постановлением президента в декабре 2019 года.

Член фракции УзЛиДеП, депутат Расул Кушербаев принял участие в обсуждении данного документа и подчеркнул в своем Telegram-блоге несколько важных моментов, которые планируется изменить в действующем законодательстве.

Документом предлагается установить запрет на изъятие земельных участков со стороны хокимов, а также ограничить их полномочия по владению и использованию земли, по аренде земельного участка. Право изъятия земли для государственных и общественных нужд, а также для реализации инвестиционных проектов намечено передать Жокаргы Кенесу Каракалпакстана, Ташкентскому городскому и областным кенгашам народных депутатов. Напомним, кенгаши, согласно Конституции, возглавляют хокимы.

Кроме того, могут быть внесены изменения, согласно которым не будет допускаться повторное рассмотрение и отмена результатов приватизации имущества государственных предприятий (организаций).

«К сожалению, в настоящее время в данном вопросе существует конфликт интересов. Это один из тех процессов, где больше всего наблюдаются случаи коррупции», — пишет парламентарий. Он добавил, что снос и изъятие имущества «рейдерским путем» превратились в проблему, которая сейчас волнует общество больше всего.

Таким образом, планируется внесение соответствующих изменений и дополнений в законы «О местных органах власти», «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», а также в Земельный кодекс Узбекистана.

Напомним, в апреле этого года Министерство юстиции предоставило «Газете.uz» информацию о порядке изъятия земельных участков и предоставления компенсации собственникам объектов недвижимого имущества, находящихся на изымаемом земельном участке.

В мае сенаторы одобрили изменения в Кодекс об административной ответственности, которые предусматривают административные санкции для должностных лиц за незаконное изъятие земли. За повторное нарушение последует уголовная ответственность.