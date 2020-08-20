В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту создания Координационного совета. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Конюк, видео опубликовало информационное агентство БелТА.

«Создание и деятельность подобного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — заявил генеральный прокурор.

Уголовное дело открыто по статье 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса страны.

Первое заседание Координационного совета, созданного сторонниками кандидата в президенты Светланы Тихановской, состоялось накануне, 19 августа, сообщил портал TUT.by. Напомним, совет, по заявлению его основателей, был создан для организации передачи власти и обеспечение согласия в обществе.

В президиум совета вошли лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, экс-глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, бывший министр культуры Павел Латушко, юрист Лилия Власова, активист забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, адвокат Максим Знак и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

На заседании была принята резолюция с требованием прекратить насилие, освободить политзаключенных и признать выборы недействительными. Совет сообщил, что пытался установить контакт с администрацией президента, но безуспешно. Мария Колесникова отметила, что совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса и поддерживает людей, которые выражают свое мнение, выходя на мирные акции протеста.

Протестные акции в стране продолжаются уже неделю. Поводом для них послужили итоги выборов президента страны — победил Александр Лукашенко с результатом 80,1%. Его основной соперник Светлана Тихановская набрала 10,1%, против всех проголосовали 4,59%. Сторонники Тихановской считают, что победила она.

В среду продолжились акции на предприятиях «Беларуськалий», «Нафтан», «Гродно-Азот», МТЗ и МЗКТ. Параллельно прошли митинги сторонников и противников Александра Лукашенко.

В минском госпитале умер Геннадий Шутов из Бреста, в которого силовики стреляли во время протестов. В Следственном комитете заявили, что мужчина напал на правоохранителей и пытался завладеть оружием одного из них. Это третья жертва акций протеста после президентских выборов. Первой стал Александр Тарайковский, который, по данным МВД, собирался бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке. В Гомеле скончался 25-летний Александр Вихор, которого задержали в первый день протестов, когда он ехал к своей девушке.

Международное сообщество реагирует на ситуацию в Беларуси по-разному. Европейский союз не признал итоги выборов, против ответственных за фальсификации результатов голосования и за насилие планируется ввести санкции. Министерство иностранных дел Литвы внесло Александра Лукашенко и еще 31 чиновника в список невъездных лиц.

В России заявили, что косвенное и даже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси «имеет место», конкретные страны при этом не называются. Кроме того, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, диалог страны с белорусской оппозицией, о готовности к которому накануне заявил член Координационного совета Павел Латушко, не планируется, поскольку стал бы вмешательством во внутренние дела.

